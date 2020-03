OnePlus 8 Pro avvistato nelle mani di Robert Downey Jr.

La certificazione TENAA ci ha fatto capire che il lancio della serie OnePlus 8 è sempre più prossimo. A farcelo capire potrebbe essere anche l'inizio dei lavori della campagna di marketing, come testimonia una foto comparsa sui social. In questa foto vediamo all'azione Robert Downey Jr.: per chi non se lo ricordasse, dal 2019 il celebre attore è a tutti gli effetti testimonial OnePlus. L'annuncio arrivò in concomitanza del lancio di OnePlus 7 Pro e, a quanto pare, questa collaborazione verrà portata avanti anche con OnePlus 8.

LEGGI ANCHE:

Volete vedere OnePlus 8 Pro? Provate a chiedere a Robert Downey Jr.

La foto postata su Instagram vede Robert Downey Jr. con in mano quello che a tutti gli effetti pare essere OnePlus 8 Pro. La somiglianza con i render postati da OnLeaks è piuttosto forte: non soltanto si vede la fotocamera disposta in verticale, ma anche autofocus laser e flash LED al suo lato.

Anche se la foto non ci da modo di capirlo, è possibile che l'impersonificatore di Iron Man stia girando gli spot con cui verrà promosso il debutto della serie OnePlus 8. Non resta che attendere e scoprire cosa avrà in serbo per noi l'azienda per pubblicizzare il trittico di smartphone in arrivo.

