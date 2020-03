OnePlus 8 Pro con ricarica wireless da 30W: arrivano conferme

Era nell'aria già da un po' di tempo e la prova definitiva è stata l'ingresso della compagnia cinese nel Wireless Power Consortium: OnePlus 8 Pro sarà il primo modello del brand dotato del supporto alla ricarica wireless da 30W e la conferma arriva da un noto leaker indiano che ha dimostrato più volte le sue capacità.

OnePlus 8 Pro: ricarica wireless da 30W, display a 120 Hz ed altre “conferme”

Il giovane Ishan Agarwal non è di certo nuovo nel campo degli smartphone e delle rivelazioni in salsa tech e quest'oggi è tornato a colpire. Il bersaglio è nientemeno che OnePlus 8 Pro, il nuovo flagship del produttore cinese. La futura gamma dovrebbe debuttare nel corso del mese di Aprile, forse il 14 secondo Ishan: non mancherebbe molto, quindi, al lancio ufficiale e a tutte le conferme del caso.

Nel frattempo le indiscrezioni sui top di gamma continuano e stavolta il leaker indiano ha posto l'accento sulla presunta ricarica wireless di OnePlus 8 Pro, sostenendo che si tratterà di una soluzione da 30W. Inoltre il giovane sottolinea ancora una volta la presenza di un pannello con refresh rate a 120 Hz e del supporto al 5G Dual Mode. Per quanto riguarda il fratello minore, allo stato attuale non è dato di sapere se questa caterva di novità saranno solo appannaggio del modello Pro oppure anche di OP8 standard.

Volete saperne di più sui nuovi flagship del brand? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme trapelate fino a questo momento. Inoltre quest'anno dovrebbe esserci anche il modello Lite: per saperne di più date un'occhiata all'articolo dedicato!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.