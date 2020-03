OnePlus 8 Pro: appaiono nuove foto dal vivo a 360°

Non dovrebbero mancare molti giorni alla presentazione della serie OnePlus 8, recentemente avvistato nella sua variante premium su AI Benchmark. Dai benchmark passiamo adesso a qualcosa di più concreto, con nuove foto dal vivo che non fanno altro che confermarci il design di OnePlus 8 Pro. Immagini che riprendono quanto visto in precedenza, per quanto in quel caso si trattasse di fake, per quanto ben realizzati.

Ecco come appare OnePlus 8 Pro nelle nuove foto reali

È praticamente certo che, differentemente dal suo predecessore, OnePlus 8 Pro si affiderà ad uno schermo forato per dare spazio alla selfie camera. Il pannello sarà sempre curvo ai lati, nonché AMOLED, con risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz. Non cambierà molto il retro, invece, con una tripla fotocamera ancora disposta in verticale. Quello che cambierà sarà l'aggiunta di un sensore ToF al suo fianco per aiutarlo nella messa a fuoco e negli scatti bokeh.

Tutto già confermato anche dalla cover protettiva comparsa in rete pochi giorni fa, così come nella comparsa del telefono nelle mani di Iron Man. Se la vostra curiosità non fosse ancora soddisfatta, vi ricordiamo che grazie a The Lab potete provare OP8 Pro in anteprima.

