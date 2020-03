Il display di OnePlus 8 Pro sarà ancora più “luminoso”

OnePlus ha sempre avuto un certo occhio per l'utilizzo di display di un certo calibro (problemi di jelly scrolling a parte). OnePlus 8 Pro non farà differenza, spingendo ancora più in là il discorso avviato con la generazione 7. Ecco, quindi, che avremo un pannello che da 90 Hz passerà a 120 Hz, garantendo una fluidità maggiore per la gioia degli occhi e dei più attenti alla responsività. Ma non solo: come ci rivela uno degli ultimi tweet, lo schermo del flagship avrà delle caratteristiche finora mai viste su uno smartphone.

OnePlus 8 Pro a tutto display, con caratteristiche ancora più evolute

Da quando OnePlus ha deciso di alzare l'asticella del prezzo, la volontà di offrire qualcosa in più rispetto alla concorrenza è cresciuta. Con OnePlus 8 Pro vedremo un display da 6.78″ che potrebbe non avere rivali in ambito smartphone. La denominazione tecnica Super Fluid Curved indica quanto suddetto, ovvero che lo schermo sarà sempre curvo ai lati ma con un refresh rate ulteriormente elevato. Ma gli sforzi ingegneristici non si sarebbero fermati qui, puntando ad avere una riproduzione cromatica sempre più accurata. Fino a qualche anno fa era evidente come l'utilizzo della tecnologia AMOLED da parte dei produttori asiatici fosse migliorabile. Ne è un esempio il nuovo Xiaomi Mi 10, il cui pannello è il più preciso dal punto di vista dei colori.

E non finisce qua. Come indica il leaker Ishan Agarwal, lo schermo di OnePlus 8 Pro supporterà features quali MEMC (la compensazione dei contenuti a frame bassi) e HDR10+ a 10-bit. Grazie a quest'ultima sarà in grado di toccare un picco di luminosità di 1400 nits, fra i più alti mai visti finora. Il tweet di Ishan si conclude facendo menzione del nuovo sistema Haptics 2.0. Non sono presenti dettagli specifici, ma è scontato aspettarsi migliorie del feedback della vibrazione.

#OnePlus8Pro with 6.78″ Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8Wi — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 28, 2020

