OnePlus 8 arriva prima del previsto: finalmente (forse) abbiamo la data

Nelle scorse ore sono arrivati i primi dettagli in merito all'evento di lancio della gamma OnePlus 8 (che, ricordiamo, a questo giro potrebbe introdurre anche una variante Lite). La nuova serie dovrebbe debuttare nel corso del mese di Aprile ed oggi entra in scena anche il leaker Ishan Agarwal, fonte che si è rivelata affidabile in più occasioni, anticipando una data precisa.

OnePlus 8 sarà presentato il 14 Aprile, secondo un noto leaker

Secondo quanto dichiarato dal leaker indiano, OnePlus 8 potrebbe essere lanciato ufficialmente il 14 Aprile, una data già anticipata nella giornata di ieri, ma oggi confermata ulteriormente tramite un post dedicato (lo vedete in alto). Visto l'appunto a poche ore dalla prima indiscrezione, Ishan potrebbe aver ricevuto un'ulteriore conferma, ovviamente riferita sotto forma di ipotesi. Come al solito in questi casi l'ultima parola spetta a OnePlus e se la finestra temporale è corretta potrebbe non volerci molto prima di saperne di più.

Per quanto riguarda le ultime novità direttamente dal leaker indiano, OnePlus 8 Pro dovrebbe essere il primo modello della casa cinese dotato del supporto alla ricarica wireless da 30W. La feature è stata “anticipata” dall'ingresso di OP nel Wireless Power Consortium, ma anche in questo caso sarà necessario attendere la conferma ufficiale.

Volete saperne di più sui nuovi flagship del brand? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme trapelate fino a questo momento. Come di consueto, vi ricordiamo che tutte le novità in arrivo sono da considerarsi come “semplici” rumor, almeno fino a che la compagnia cinese non deciderà di scendere in campo ed offrire qualche dettaglio in più agli appassionati.

