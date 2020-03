Nel corso dei mesi si sono susseguite una valanga di anticipazioni sui prossimi modelli della casa cinese. Di recente, alcuni accessori dedicati al fratello maggiore sembrano aver “confermato” i render di OnLeaks, personaggio solitamente molto affidabile. Intanto il dispositivo sarebbe stato avvistato nelle mani di Robert Downey Jr, mentre il debutto sul portale del TENAA indica che non dovremo attendere a lungo prima del lancio. Tutti gli indizi puntano al 14/15 Aprile, ma ovviamente si tratta di una data da prendere con le pinze. Nel frattempo OnePlus 8 Pro è stato avvistato su AI Benchmark, anche se il punteggio raggiunto non è esattamente entusiasmante.

OnePlus 8 Pro spunta su AI Benchmark e delude… ma c'è un perché

Il dispositivo sarebbe stato avvistato su Geekbench già dal mese di Febbraio (insieme al fratello minore) ed ora torna nuovamente a far parlare di sé con nuovi benchmark. Questa volta OnePlus 8 Pro è arrivato su AI Benchmark, piattaforma che si occupa di valutare le performance nell'ambito dell'AI. Come si evince nell'immagine in alto, il top di gamma avrebbe raggiunto i 33.480 punti, un po' pochino visto il comparto hardware a bordo.

Il dispositivo, infatti, monta lo Snapdragon 865 con 12 GB di RAM (si legge sempre nell'immagine), eppure presenta un risultato più bassi rispetto a Huawei Nova 5 (con Kirin 810 e 6 GB di RAM). Il risultato è presto detto e basta osservare il punteggio di OPPO Find X2 con lo stesso SoC, ovvero 39.638 (quest'ultimo non è presente nello screenshot). Vista la disparità è chiaro che si tratti di un'unita di prova di OnePlus 8 Pro e che siano ancora in corso i lavori di ottimizzazione.

