OnePlus 8 e 8 Pro passano dal TENAA: il lancio si avvicina

Questa prima metà del 2020 si sta rivelando proficua in fatto di nuove uscite. Anche OnePlus 8 farà parte di questa ondata di nuovi top di gamma e non, avendo dalla sua non uno ma tre modelli. Per la prima volta nella storia del brand, OnePlus ha deciso di stratificare maggiormente la scelta, lanciando anche OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite (anche se quest'ultimo potrebbe ritardare). Di tutti e 3 sappiamo già molto, grazie in primis ai render di OnLeaks, ai quali sono susseguiti numerosi rumors.

LEGGI ANCHE:

OnePlus annuncia IDEAS, il programma che premia le idee migliori per OxygenOS

La serie OnePlus 8 compare dall'ente TENAA, anche nella variante Pro

A queste indiscrezioni si aggiunge adesso la certificazione TENAA, l'ente cinese che ha visto passare sul suo banco i due modelli OnePlus 8 ed 8 Pro. I modelli in questione sono siglati come “IN2010” e “IN2020” ed indicano proprio i due telefoni, come già trapelato in precedenza.

Se aveste dubbi a riguardo, in entrambi i casi vediamo sottolineato il supporto 5G per OnePlus 8 e 8 Pro. Un aspetto che già sapevamo, grazie all'intervista di Carl Pei rilasciata ai microfoni di CNET. Purtroppo i dati forniti dal TENAA finiscono qua, non dandoci modo di sapere niente su display, hardware, fotocamera e quant'altro. Tuttavia, i rumors precedenti ci hanno dato già modo di sapere molte delle informazioni interessanti. Vi rimandiamo all'articolo dedicato alle specifiche di 8 e 8 Pro, così come quello per 8 Lite.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.