OnePlus 8 in arrivo ad Aprile: il periodo di uscita “svelato” da un insider

Nonostante la brutta notizia in merito ai leak del nuovo top di gamma (insieme alla foto fake del manuale utente diffusa in rete), l'attenzione per OnePlus 8 non è calata di certo. Il flagship dovrebbe debuttare insieme al fratello maggiore nel corso del Q2 2020, in anticipo sui tempi rispetto al solito. Siete a caccia di indizi più corposi? Allora ecco tutti i dettagli su quando potrebbe essere presentata la nuova gamma top di OP.

OnePlus 8: arrivano nuovi dettagli sul periodo di uscita della nuova gamma

Secondo quanto riportato dai media cinesi nelle scorse ore, quest'anno la compagnia cinese terrà un evento di lancio molto prima del solito. In genere le presentazioni del brand sono attesa per il mese di Maggio o Giugno, ma a questo giro il periodo di uscita è fissato ad Aprile. La “conferma” arriverebbe da una fonte molto vicina alla divisione indiana e sarebbe da considerarsi affidabile. Precisamente la finestra di lancio di OnePlus 8 e del fratello maggiore Pro sarebbe compresa tra il 13 e il 19 Aprile, ma ovviamente il tutto è da prendersi come una semplice indiscrezione.

Al momento manca ancora una conferma ufficiale, ma per ingannare l'attesa l'azienda cinese ha deciso di fissare un annuncio per il 3 Marzo. Di cosa si tratterà?

Per quanto riguarda OnePlus 8 e 8 Pro, qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali trapelate fino a questo momento. Oltre ai due modelli top dovrebbe essere lanciata anche una variante Lite, ma al momento anche questo dettaglio va preso con le dovute precauzioni.

