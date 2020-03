OnePlus 8 compare nel manuale utente, ma è un fake

Abbiamo visto come spesso troppi leak non portano assolutamente a nulla. Negli scorsi giorni, infatti, siamo stati costretti a cestinare qualsiasi nostra convinzione in merito al design di tale prodotto. Tutte le notizie trapelate in questi mesi, infatti, si sono rivelate false. Nonostante questo, però, tale smartphone continua ugualmente a fare notizia. Motivo per cui, nelle scorse ore, OnePlus 8 sarebbe comparso sul proprio manuale utente, ma la prudenza non è mai troppa in questo caso.

Aggiornamento 01/03: arriva la smentita, la trovate a fine articolo.

OnePlus 8 si mostra con un foro nel display

Non molto diversamente da quanto trapelato nei mesi passati, OnePlus 8 si mostra con lo stesso tipo di design frontale immaginato tempo fa. Sul proprio libretto delle istruzioni, infatti, è stata stampata l'immagine del dispositivo, che sembra poter contare anche su cornici piuttosto sottili. Quasi come abbiamo visto su Vivo APEX 2020, infatti, i bordi raggiungerebbero una curvatura davvero molto accentuata. Sempre che si tratti, però, di un'immagine affidabile.

Se dobbiamo dare un nostro parere su tale scatto, però, non siamo sicuri si tratti di un'immagine vera. Sembra molto strano che OnePlus adotti uno stile di questo tipo, con questa grafica. All'interno delle confezioni mostrate in passato, infatti, il brand ha mantenuto spesso un profilo più basso, optando per un box di vendita più minimale e senza questo tipo di manuali. Vedremo, dunque, che cosa scopriremo a riguardo nel corso delle prossime settimane.

No, questa foto non è legittima | Aggiornamento 01/03

A smentire la veridicità di questa immagine è nuovamente Max J., insider sempre informato sulle novità Samsung e, appunto, OnePlus. Era già successo nei giorni passati che egli additasse altre immagini come bufale e adesso lo stesso si ripete.

After some quick investigation I can tell this is fake.https://t.co/ttY1jQU9xK pic.twitter.com/ltp2YsyAkm — Max J. (@MaxJmb) February 28, 2020

