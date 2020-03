OnePlus 8 Lite potrebbe debuttare successivamente

Quest'anno OnePlus potrebbe rompere la tradizione della solita coppia di smartphone introducendo anche un terzo modello, ma destinato alla fascia media. OnePlus 8 Lite (questo il presunto nome del dispositivo) dovrebbe essere il piccolo della famiglia ed arrivare ad un prezzo minore. Ma quando vedrà la luce questa nuova aggiunta alla gamma?

OnePlus 8 Lite in arrivo, ma ci sarà da attendere

Nelle scorse ore un leaker indiano particolarmente affidabile ha affermato che la prossima serie top del brand cinese potrebbe debuttare ad Aprile, precisamente il 14 del mese. Ovviamente si tratta solo di un'indiscrezione e come tale va trattata. Tuttavia Ishan Agarwal ha rincarato la dose, affermando che il piccolo OnePlus 8 Lite arriverà successivamente rispetto ai fratelli maggiori.

Il medio di gamma dovrebbe vedere la luce entro il mese di Luglio nella maggior parte dei paesi. Il leaker non specifica né la data né il periodo di uscita preciso, limitandosi a “confermare” che il dispositivo sarà lanciato nel corso dei prossimi mesi. Tra gli altri dettagli, Ishan afferma che OnePlus 8 Lite (il nome, ricordiamo, è un work in progress e potrebbe non essere quello definitivo) avrà a bordo un SoC MediaTek ed un display con un foro per la selfie camera ed un refresh rate a 90 Hz.

Secondo il leaker, lo smartphone sarà venduto nel Regno Unito ad un prezzo di circa 400 sterline, 460€ al cambio. Si tratta di una cifra leggermente superiore rispetto alle indiscrezioni precedenti (2999/3299 yuan, circa 399/429€), anche se in questo caso si fa riferimento al mercato cinese.

Vuoi saperne di più su OnePlus 8 Lite? Allora qui trovi tutte le indiscrezioni e le conferme trapelate fino a questo momento. Se invece siete interessati ai fratelli maggiori, date un'occhiata a questo articolo.

