Nella giornata di ieri l'azienda cinese ha finalmente confermato la data di presentazione della serie OnePlus 8, mostrando un brevissimo teaser che offre uno scorcio (molto limitato) di una parte del dispositivo. Tuttavia, grazie ad una serie di leak sappiamo bene che i nuovi modelli avranno a bordo un pannello dotato di un foro per la selfie camera, eppure OnePlus sembra voler giocare con gli appassionati in questo nuovo teaser pubblicato su Weibo.

OnePlus 8: il display col foro protagonista (“velato”) di un nuovo teaser

Il video in questione ci mostra un piccolo foro, il quale viene paragonato ad una pupilla umana. Quale modo migliore per “confermare” il nuovo display che troveremo a bordo di OnePlus 8? In fondo già il post pubblicato sul forum ufficiale per annunciare la data di uscita fa riferimento ad un display di “nuova concezione”, dotato di un refresh rate a 120 Hz.

Un piccolo appunto: la data europea è fissata al 14 Aprile, mentre il teaser in alto indica il giorno 16, in riferimento al debutto per il mercato cinese. Tornando al pannello del top di gamma, secondo Onleaks avremo tra le mani una soluzione Fluid AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz (i 120 Hz sarebbero riservati al fratello maggiore), ovviamente con un foro per la selfie camera da 16 MP. Per tutti i dettagli sulle indiscrezioni dedicate a OnePlus 8 e 8 Pro vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

A questo punto però, una domanda è lecita vista questa ufficializzazione “velata”. Che ne pensate della nuova soluzione con il foro? Rimpiangete già la pop-up camera di OP7 Pro oppure siete aperti a nuove esperienze? Fatecelo sapere nei commenti!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu