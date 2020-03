Tramite un annuncio sui social e il forum ufficiale, l'azienda ha confermato la data di presentazione della serie top, in arrivo nel mese di Aprile. Se non volete farvi trovare impreparati, allora ecco come seguire la diretta streaming dell'evento di lancio di OnePlus 8, comodamente dal divano di casa.

La serie OnePlus 8 debutterà il 14 Aprile: ecco tutti i dettagli su come seguire la diretta streaming

Come da copione, OnePlus 8 – accompagnato dal fratello maggiore Pro – debutterà ufficialmente il prossimo 14 Aprile, nel corso di un evento online in accordo con limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria in atto nel mondo. Per noi occidentali, sarà possibile guardare l'evento a partire dalle ore 17, tramite il canale YouTube della casa cinese. In alto trovate il link al video, dove già da ora è possibile impostare un promemoria.

Se preferite altri modi per seguire la diretta streaming dell'evento di OnePlus 8, vi segnaliamo che la presentazione sarà disponibile anche tramite il sito ufficiale del brand, a questo link. Anche in questo caso sarà possibile impostare un promemoria tramite Google Calendar, Outlook, Apple e Yahoo.

Per concludere vi segnaliamo le ultime novità in merito alle cuffie TWS della casa cinese e alle specifiche di OnePlus 8 riportare da OnLeaks. A proposito di specifiche, avete dato un'occhiata al nuovo teaser dedicato al flagship?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu