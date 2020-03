Tramite il forum ufficiale, la casa cinese ha annunciato l'inizio del programma open beta dedicato agli attuali dispositivi top OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro: ecco tutte le novità dell'aggiornamento alla OxygenOS Open Beta 1, con i link al download per gli appassionati più temerari.

OnePlus 7T e 7T Pro ricevono la OxygenOS Open Beta 1 | Changelog & Download

Tra le novità in fase sperimentale vi segnaliamo la presenza della funzionalità Live Caption. Quest'ultima – che debutta a bordo di OnePlus 7T Pro e 7T grazie a questo primo firmware beta – è in grado di realizzare al volo sottotitoli tradotti di qualsiasi video, ovviamente senza aver bisogno della connessione alla rete. Per attivare questa novità basterà cercare l'apposita voce presente in Impostazioni, Sistema, Accessibilità. In basso trovate il changelog completo dell'aggiornamento, il quale arriva con le patch di sicurezza di Febbraio 2020.

Clicca qui per il changelog completo System Optimized RAM management Enhanced single and double-tap performance of Ambient display and lock screen Improved content now live on settings page Updated Android Security patch to 2020.02

Live Caption Added live caption feature, this will detect speech in media and automatically generates captions (to enable: Settings-System-AccessibIlity-Live Caption)

Phone Enhanced the contact details screen

Gallery Fixed the audio and video issues with preloading videos



La OxygenOS Open Beta 1 per OnePlus 7T Pro e 7T è disponibile al download tramite il sito ufficiale del brand (in basso trovate i link per entrambi i dispositivi). Trattandosi di una release beta vi invitiamo a creare un backup, in modo da non perdere dati importanti qualora ci siano degli inconvenienti.

Prima di scaricare i firmware e di cimentarvi nell'installazione, date un'occhiata al thread ufficiale presente in fonte, con tutti i dettagli del caso.

