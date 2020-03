OnePlus 7T/7T Pro: la Open Beta 2 aggiunge Instant Translation

A poco più di un mese di distanza dalla prima release, la Open Beta 2 inizia a farsi vedere su OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Un aggiornamento che, seppur ancora in base beta, introduce una feature introdotta con il lancio della serie 7T. Mi sto riferendo ad Instant Translation, una sorta di rivisitazione (meno potente) della funzione Live Caption lanciata da Google con Android 10. A differenza della controparte di Big G, infatti, in questo caso funziona solamente con le videochiamate.

La Open Beta 2 arriva su OnePlus 7T e 7T Pro ed introduce Instant Translation

Da notare che Instant Translation è stata introdotta in maniera “silenziosa”, probabilmente perché non ancora pienamente affinata. Difatti è stata implementata anche nella Open Beta per la serie OnePlus 7, senza però farcelo sapere ufficialmente tramite l'annesso changelog.

Fatto sta che per avere accesso a questa feature è necessario recarsi nella sezione OnePlus Laboratory. Da qui è possibile abilitare il toggle per Instant Translation, aggiungendo in automatico l'apposito pulsante all'interno dei Quick Toggles. Sempre dalla schermata apposita è possibile scegliere il linguaggio che vogliamo tradurre: per il momento la scelta è limitata esclusivamente a inglese, cinese, francese, tedesco e hindi. C'è anche un toggle per disabilitare la nostra traduzione, mostrando soltanto quella dei nostri interlocutori.

Tuttavia, al momento non sembrerebbe funzionare come si deve. I ragazzi di XDA hanno avuto modo di testarla su OnePlus 7 Pro, effettuando una videochiamata tramite Google Duo. È possibile che Google Duo non rientri fra le app supportate, anche se non c'è scritto da nessuna parte quali lo siano.

Da notare che la Open Beta 2 per OnePlus 7T e 7T Pro aggiunge anche le patch di marzo, oltre a correggere i problemi con Gboard e Swiftkey.

