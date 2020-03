OnePlus 7 Pro potrebbe presto supportare il Wi-Fi 6

Anche se è tecnicamente supportato dallo scorso anno, di Wi-Fi 6 se n'è iniziato a parlare più concretamente in questi mesi del 2020. Lo Snapdragon 865 farà sì che un numero maggiore di modelli possa supportare l'ultimo standard di connettività alle reti wireless. Allo stesso tempo, ci sono dei top di gamma del 2019 che potrebbero supportarlo, come OnePlus 7 Pro. Sì, perché il Wi-Fi 6 è stato presentato dalla Wi-Fi Alliance e Qualcomm l'ha prontamente integrato già su Snapdragon 855 (e 855+).

Il supporto Wi-Fi 6 potrebbe essere aggiunto su OnePlus 7 Pro

A questo punto vi potreste chiedere: e perché OnePlus 7 Pro non ha lo standard Wi-Fi 6? Perché per la sua abilitazione è necessaria una speciale certificazione ed evidentemente l'azienda ha valutato che al tempo non fosse così necessario. Anche perché quanti di noi abbiamo in casa un router ed una rete in grado di dare supporto alle nuove reti?

Fatto sta che quei pochi che ne possono usufruire ed hanno un OnePlus 7 Pro potrebbero presto ricevere buone notizie. Un utente ha contattato l'assistenza clienti, chiedendo una possibile compatibilità al Wi-Fi 6. La risposta è stata la seguente:

“Dalle mie verifiche, la compatibilità Wi-Fi potrebbe essere rilasciata nel prossimo aggiornamento OTA. Tuttavia, lo considereremo come un feedback valido da condividere per il nostro team sviluppatori.”

Una risposta un po' vaga: si parla già del prossimo aggiornamento, ma non è chiaro se si faccia riferimento ad un update stabile o ad uno in fase beta. In tutto ciò, si parla già di Wi-Fi 6+, il nuovissimo standard presentato da poco da parte di Huawei.

