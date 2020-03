OnePlus 7/7 Pro: dual boot possibile con questa TWRP

Se c'è un aspetto che viene sempre apprezzato degli smartphone OnePlus è la componente software. Al contrario di pressoché tutti gli smartphone di provenienza asiatica, l'azienda di Carl Pei è nota per offrire una UI molto vicina all'esperienza stock. Ma senza adeguarsi a quanto offre Google, arricchendo l'esperienza utente di features utili a molti. Ciò non significa, però, che non ci siano utenti desiderosi di moddare il proprio dispositivo, anche grazie alla folta disponibilità di ROM e customizzazioni varie. Nel caso di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro (anche nella versione 5G), per esempio, è possibile integrare una modalità Dual Boot per avere più di una ROM.

La TWRP aggiunge la funzione di Dual Boot a bordo di OnePlus 7 e 7 Pro

Da quando Google ha introdotto il concetto di partizione a/b nel mondo Android, il team TWRP ha prontamente preso la palla al balzo per riutilizzare questa modifica. Si basa su questo il metodo messo online dal modder Zackptg5, con cui usare la custom recovery per splittare la partizione “userdata” in due slot separati. Questi slot possono essere sfruttati per ottenere il Dual Boot, basandosi sulla TWRP ufficiale per la line-up OnePlus 7.

Potete consultare la guida nel thread dedicato del forum XDA, così come sul portale di GitHub. C'è anche un metodo per invertire la procedura e tornare al layout di partizione originale, nel caso si cambiasse idea. Nel peggiore dei casi, vi ricordiamo anche le guide con i tool di unbrick per OP7 e OP7 Pro.

