OnePlus 7/7 Pro/7T Pro: la OxygenOS si aggiorna

È tempo di aggiornamenti per il parco dispositivi di OnePlus. Questa volta non parliamo della ROM cinese, da poco arricchitasi del nuovo assistente vocale, ma dell'update in salsa occidentale. Le nuove ROM stanno arrivando su quattro modelli differenti, fra cui OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Ad affiancarli ci sono anche due dispositivi meno diffusi, ovvero OnePlus 7 Pro 5G ed il più recente OnePlus 7T Pro 5G.

La OxygenOS 10.3.2 arriva a bordo di OnePlus 7, 7 Pro e 7T Pro

OnePlus 7 e 7 Pro

Nel caso dei due top di gamma della linea 2019, la versione in fase di rilascio è la OxygenOS 10.3.2. Ecco quali sono le novità in arrivo per OP7 e 7 Pro:

Sistema Ottimizzata la gestione della RAM Migliorata la stabilità di sistema e risolti i problemi noti Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2020

Galleria Migliorata la stabilità nella registrazione Slow-Mo Risolti i problemi casuali di sparizione degli screenshots nella Galleria Eliminato il lago nella riproduzione dei video



OnePlus 7 India/Global (GM57AA) Incremental OTA 10.3.1 –> 10.3.2

OnePlus 7 Pro 5G

Passiamo, poi, a OP7 Pro 5G, disponibile soltanto in alcuni mercati selezionati. La release è la OxygenOS 10.0.5 ed i cambiamenti sono i seguenti:

Sistema Risoluzione di bug generali e miglioramenti di stabilità Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2020

Rete La combinazione LTE CA adesso supporta la connettività 5G per migliorare stabilità e velocità della connessione di rete



OnePlus 7 Pro 5G EU (GM27BA) Full OTA

OnePlus 7T Pro 5G

Concludiamo con un altro modello 5G, ovvero l'ultimo OP7T Pro McLaren Edition. In questo caso non abbiamo il link per effettuare il download, ma siamo abbastanza certi che in Italia siano in pochissimi, se non nessuno, ad avere questo modello. Anche perché adesso l'update alla OxygenOS 10.0.31 è solamente in fase di rilascio da parte dell'operatore T-Mobile.

Miglioramenti delle funzioni 5G

Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2020

Risoluzione di bug generali

