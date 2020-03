A distanza di un paio di mesi dall'ultimo update, gli ex flagship OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono la nuova OxygenOS 9.0.11, una release che non brilla di certo per le novità introdotte. Andiamo a dare un'occhiata al changelog completo.

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono la OxygenOS 9.0.11: ecco il changelog completo

La nuova OxygenOS 9.0.11 porta con sé le patch di sicurezza del mese di Febbraio 2020 ed introduce una serie di bugfix e miglioramenti per la stabilità del sistema. Si tratta quindi di un aggiornamento “di rito”, che non va ad apportare nessuna modifica sostanziale ai due dispositivi. Per gli utenti in possesso di OnePlus 5 e OnePlus 5T in attesa di Android 10, vi ricordiamo che l'azienda cinese ha confermato che il tanto agognato aggiornamento arriverà nel corso del Q2 2020: quindi sarà necessario portare ancora un po' di pazienza!

Per quanto riguarda l'ultima versione della OxygenOS, l'update è attualmente in fase di rilascio tramite roll out incrementale e raggiungerà tutti i dispositivi interessati nel corso delle prossime ore.

Ringraziamo Salvatore per la segnalazione.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.