La scorsa settimana eBay ha cominciato a farsi valere ancora di più e ora che Amazon ha dichiarato la nuova politica in merito alle spedizioni (dando priorità ai prodotti essenziali), il portale di e-commerce continua a proporre dispositivi tech a prezzi competitivi. Xiaomi Mi Note 10 Pro, Redmi Note 8 e OnePlus 7T sono disponibili in sconto grazie al Coupon di Marzo (tutti con spedizione dall'Italia), ma le offerte di eBay non finiscono qui.

Continuano le offerte eBay, per tutti i gusti e con spedizioni dall'Italia

Come anticipato in apertura, la stragrande maggioranza dei prodotti proposti sono in sconto grazie al Coupon di Marzo – PITMAR20. In basso trovate i link all'acquisto per OnePlus 7T, Redmi Note 8 e Xiaomi Mi Note 10 Pro mentre se volete dare un'occhiata alle rispettive recensioni qui e qui trovate quelle per i due top di gamma (il Mi Note 10 è in versione standard). Infine, al seguente link trovate la nostra prova del piccolo Redmi. Non dimenticate di utilizzare il Coupon per beneficiare del prezzo scontato.

Ovviamente le offerte eBay di oggi continuano e in basso trovate una selezione di prodotti a prezzi vantaggiosi. Di nuovo, non dimenticate di inserire il codice sconto – PITMAR20 – nell'apposito campo: il prezzo riportato si riferisce a quello finale dopo aver applicato il Coupon.

Soddisfatti? Se siete a caccia di altre offerte non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram GizDeals eBay, con tutte le migliori promo del portale di e-commerce.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.