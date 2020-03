Nubia Red Magic 3s: prestazioni non eccellenti su DxOMark Audio

Da qualche mese è stato lanciato sul mercato Nubia Red Magic 3s, un vero e proprio smartphone da gaming. Sebbene in tale settore tutti i device siano piuttosto costosi, questo ha voluto accontentare anche gli utenti meno fortunati, proponendosi ad un prezzo più accessibile. Nonostante questo, però, non è riuscito a stupire più di tanto sotto il profilo delle prestazioni e, secondo DxOMark Audio, neanche a livello acustico.

Red Magic 3s totalizza solo 50 punti

Quando si parla di smartphone da gaming, ci si immagina un dispositivo in grado di offrire ottime performance in quasi ogni comparto, compreso quello audio. Avere a disposizione dei suoni chiari, precisi e coinvolgenti è assolutamente propedeutico al tipo di prodotto che stiamo considerando. Su DxOMark Audio, però, tale dispositivo non ha convinto, totalizzando solo 50 punti. Secondo quanto riportato sul sito, infatti, questo evidenzia una predilezione per le tonalità medie, annullando completamente bassi e frequenze più alte. Questo comporta, dunque, un suono poco corposo e che non permette al giocatore di capire meglio come reagisce l'ambiente circostante in game.

Sembra che, riguardo gli altoparlanti del telefono, vi sia uno spostamento dei contenuti vocali poco bilanciato, tendente a destra. Viene elogiata, invece, la qualità del suono in fase di registrazione, perché sembra che tale prodotto riesca a capire bene da dove provengono i suoni.

