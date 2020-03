Avete una bici? Non perdetevi questo kit di riparazione

La passione della bicicletta accomuna molti utenti in giro per la nazione. Ma si sa, utilizzare un mezzo di trasporto comporta dei rischi dovuti all'usura o più semplicemente alla sfortuna del caso. Può capitare, quindi, che durante una tranquilla pedalata la propria bicicletta si danneggi e diventi difficile se non impossibile continuare ad utilizzarla. Ecco, quindi, che un kit di riparazione portatile può venire in aiuto, come nel caso di quello targato Nextool in offerta su BangGood.

Il kit di riparazione multi-uso per bici costa solo 13€ su BangGood

Il gadget targato Nextool è molto compatto: misura pochi cm e pesa 160 g, risultando molto pratico da essere trasportato, grazie anche alla sacca apposita. Il suo meccanismo non differisce poi tanto da un coltellino svizzero: poco spazio ma tanta praticità. In pochi cm sono integrati numerosi utensili, attaccati alla struttura portante dagli attacchi magnetici, a partire da una chiave piatta esagonale dal diametro triplo (8, 10 e 15 mm). C'è anche una chiave più piccola da 13G/14G per rinsaldare il collegamento dei raggi delle ruote, così come uno strumento per sfiatare la valvola.

Non manca poi una parte abrasiva a doppio lato per rifinire le riparazione della camera d'aria, così come un utensile per estrarre la ruota dal cerchio. A completare il tutto c'è un cacciavite Phillips per le varie viti presenti, sia a stella che a taglio, così come varie punte esagonali da 3/4/5/6 mm.

