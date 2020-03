MIUI 12, manca poco: stop alla MIUI 11 per gli sviluppatori

Non è passato poi così tanto tempo dal rilascio della MIUI 11. Eppure eccoci qui, a parlare della MIUI 12 in maniera piuttosto concreta, già dai primissimi annunci dopo soltanto 1 mese dalla release dell'attuale versione. Il logo lo conosciamo già, mentre sappiamo poco di quelle che saranno le novità introdotte dagli ingegneri software. Proprio loro stanno intensificando i lavori per lo sviluppo della MIUI 12, come dimostra la comunicazione rivolta a tutti gli sviluppatori.

La MIUI 12 si avvicina, mentre la MIUI 11 inizia ad essere accantonata

Con l'ultima patch beta della MIUI 20.3.23 in versione Developer Edition, il team ha condiviso un messaggio rilevante. Questa sarà l'ultima settimana di aggiornamenti per sviluppatori per la MIUI 11, facendo intuire che adesso dovrebbe essere il turno della MIUI 12. Ecco quanto si legge nel messaggio allegato:

“Ciao a tutti! Questa sarà l'ultima settimana della versione Developer della MIUI 11, la quale sarà sospeso per un periodo di tempo a partire dalla prossima settimana. Penso che ne vedremo delle belle. A causa di test incompleti, Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10 e Mi 10 Pro avranno release posticipate, anche Redmi Note 8 per via della conferma di problemi.

Come sottolineato, ci saranno ritardi nello sviluppo delle ultime ROM Beta per Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi Note 8. Ritardi che sono in parte derivanti anche dall'emergenza Coronavirus, una situazione che sta rallentando la filiera tecnologica in toto.

Tornando a parlare della MIUI 12, c'è anche chi ha visto alcuni indizi all'interno del sito ufficiale della MIUI. Provando ad effettuare l'accesso nel testing delle Closed Beta hanno visualizzato un prompt che li informava di non riscontrare le condizioni richieste. Una circostanza che solitamente accade proprio quando è in fase di preparazione una nuova versione della UI di casa Xiaomi.

