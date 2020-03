Dopo il debutto dei filtri dedicati al cielo (passati da 6 a 10 con un aggiornamento avvistato a Gennaio) MIUI 11: l'app Galleria di Xiaomi si aggiorna con i filtri meteo, ma solo in Betacontinua a lavorare per migliorare l'applicazione Galleria della MIUI 11. L'ultima novità è stata avvistata nella versione 2.2.15.12 presente nella MIUI 11 China Developer e permette di applicare dei filtri metereologici ai propri video.

Xiaomi sta testando una nuova feature per l'app Galleria della MIUI 11

La feature va a combinare l'Editor Video rinnovato dedicato a Mi 10 Pro con i filtri per il cielo, permettendo di inserire dei filtri che simulano determinate condizioni meteo all'interno dei video. Al momento sono presenti solo la modalità pioggia e neve, ma è probabile che verranno introdotte anche nuove aggiunte. Ricordiamo che questa novità è disponibile esclusivamente nella MIUI 11 China in versione Beta e che è applicabile ai video tramite l'app Galleria di Xiaomi. Le clip all'interno dell'articolo mostrano la feature in azione.

Inoltre – sempre per il momento – sembra che i filtri meteo siano appannaggio esclusivo degli ultimi Mi 10 e Mi 10 Pro e che arriveranno anche a bordo dell'imminente Redmi K30 Pro. Comunque è probabile che si tratti di un'esclusiva temporanea e che questa novità venga aggiunta anche agli altri modelli equipaggiati con l'ultima versione dell'UI del brand cinese.

