Il mini frullatore portatile di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon a soli 15€

La primavera si avvicina e se anche voi sentite il bisogno di rinfrescarvi con un frullato e vorreste averne sempre a portata di mano… allora il mini frullatore portatile di Xiaomi YouPin è la soluzione perfetta. Aggiungeteci un prezzo stracciato con Coupon (solo 15€) e il vostro nuovo accessorio è servito.

Il mini frullatore portatile di Xiaomi YouPin scende a 15€ grazie a questo Coupon

Il mini frullatore portatile Vitamer – lanciato tramite la piattaforma Xiaomi YouPin – è la soluzione perfetta per gli amanti dei frullati freschi, fatti al momento. Di certo è impossibile utilizzare un frullatore tradizionale in molteplici occasioni e per questo motivo ecco che il nuovo prodotto della piattaforma di crowdfunding di Xiaomi si rivela fondamentale.

Il dispositivo ha una capienza di 350 ml, integra una batteria da 2000 mAh ed è dotato di lame in acciaio inossidabile 304; basta premere il pulsante di accensione et voilà, la vostra bevanda sarà pronta in un lampo. Il tasto presenta un LED circolare tutt'intorno, il quale si illuminerà di rosso nel momento in cui sarà necessario ricaricare la batteria.

Il mini frullatore si presenta come una soluzione portatile, ma nulla vieta di utilizzarlo in casa grazie al suo design libero dall'ingombro dei fili. Il dispositivo è in offerta sullo store Banggood e in basso trovate il link all'acquisto (insieme al Coupon dedicato).

