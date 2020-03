Questi render di Meizu PRO 8 Plus ci rendono nostalgici

C'era una volta quando GizChina era l'unico portale di riferimento per la telefonia asiatica in Italia. Erano anni in cui vi facevamo scoprire brand che, a distanza di anni, sono divenute solide realtà anche in Italia. Uno di questi è senz'altro Meizu, del quale la divisione italiana è – ahimé – quasi scomparsa, ma che continua a far parlare di sé. In Cina l'azienda sta cercando di rimanere attiva, per quanto la concorrenza sia a dir poco spietata. Se volessimo fare i nostalgici, quali sono stati gli smartphone che hanno segnato la storia del brand? Sicuramente Meizu MX4, M2 Note e PRO 5, con quest'ultimo che ha simboleggiato la volontà di fare concorrenza ai brand più pregiati. Da allora ci sono stati due successori, ma purtroppo la serie PRO si è fermata al 2017 con Meizu PRO 7. Alla luce di tutto ciò, ha senso parlare di Meizu PRO 8?

Ok, in rete sono comparse delle immagini render di Meizu PRO 8 Plus, ma è inutile specificare che non c'è niente di ufficiale, né tantomeno di ufficioso. Anche perché di immagini fake a tema Meizu ne abbiamo viste tantissime, compreso del prossimo Meizu 17. Se ne iniziò a parlare a fine estate 2019, con render già allora di dubbia veridicità, a cui ne seguirono altri a fine anno, a febbraio in due occasioni separate e ancora a marzo in 3 versioni differenti (1, 2 e 3).

Insomma, avete capito l'antifona. Ad oggi viene difficile pensare che Meizu possa realmente riportare in auge la serie PRO, per quanto suggestiva sia l'idea. Dal 2018 la fascia premium è coperta da Meizu 15, a cui sono seguiti Meizu 16th e, a breve, Meizu 17. E se si considera il non roseo periodo vissuto dall'azienda, difficilmente cambierà qualcosa. Più probabile che il numero dei telefoni lanciati diminuisca, in modo da concentrarsi su pochi ma buoni modelli.

