Meizu 17 e 17 Pro: esistenza confermata dagli watermark

La serie Meizu 17 sta prontamente diventando una delle più chiacchierate di questi mesi. Parlo di serie perché da settimane è sempre più evidente che non ci sarà soltanto un modello. Non che sia una sorpresa, dato che è dal 2016 che Meizu è solita lanciare due modelli del top di gamma annuale. È accaduto con PRO 6, PRO 7, 16th, 16s e accadrà anche con la serie 17, completa di Meizu 17 Pro.

I dubbi sull'esistenza di due modelli per Meizu 17 smentiti dai watermark

Se le foto pubblicate in rete giorni fa non bastassero a confermare l'esistenza di Meizu 17 Pro, adesso ci pensano gli watermark. Nel mentre l'azienda fa finta di niente e non ci degna nemmeno di un teaser, i rumors continuano ad accumularsi costantemente. Si tratta degli watermark relativi all'app Fotocamera, con i quali far capire sui social con quale smartphone è stata realizzata la foto. Oltre a confermarne i nomi, i due watermark confermano anche la quantità di sensori che avremo sulla serie 17 ed il loro posizionamento.

Nel mentre la quasi totalità dei produttori dispone i sensori fotografici nel riquadro in alto a sinistra, Meizu 17 e 17 Pro li avranno in senso orizzontale. Le immagini fanno menzione anche ad una quad camera: anche se sembra una penta camera, quello centrale dovrebbe essere il LED ad anello caratteristico di Meizu. Vi ricordiamo che, oltre ad immagini e specifiche, sappiamo già anche quali dovrebbero essere i prezzi.

