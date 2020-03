Meizu 17: dopo immagini e specifiche, abbiamo anche i prezzi

Se pensavate di non essere ulteriormente confusi su cosa aspettarsi da Meizu 17, beh, abbiamo brutte notizie per voi. Non soltanto il leak odierno ci rivela nuovamente le specifiche attese, ma anche il prezzo di vendita, con un'immagine ulteriormente diversa. Sul retro non sembrerebbero esserci dubbi sulle sue fattezze, come rivelato in foto giusto ieri. Sul davanti, invece, ci sono più filosofie di pensiero: lo abbiamo visto con cornici, full screen e con fori al centro, a destra e sinistra. Nei render che compaiono oggi il foro è nuovamente al centro, ma a questo punto non sappiamo più a cosa credere.

Meizu 17 svelato completamente anche nei prezzi di vendita in Cina

Parlando di specifiche, si vocifera che Meizu 17 abbia un display OLED da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz. Al suo interno ci sarebbe uno Snapdragon 865, chipset accompagnato da memorie LPDDR5 per le RAM e UFS 3.0 per lo storage interno. Sul retro dovremmo trovare una fotocamera da 64+20+12 MP, completa di grandangolare e teleobiettivo. La batteria sarebbe un'unità da 4500 mAh, in grado di essere ricaricata fino a 30W. Il tutto uno corpo spesso 8 mm e dal peso di 185 g.

I prezzi? Si parla di 3999 yuan come prezzo di partenza per la 8/128 GB, circa 515€. Si salirebbe a 4299 yuan, circa 554€, per quella da 8/256 GB, per finire con quella da 12/256 GB a 4699 yuan, circa 605€. Ma visto il quantitativo di rumors finora pubblicati, vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze.

