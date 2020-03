Meizu 17 Pro: dai render si passa alle foto dal vivo

Ogni volta che trattiamo di leaks su Meizu usiamo una certa cautela, visto il quantitativo di fake circolati nella storia del brand. Nel caso di Meizu 17, però, le ultimi immagini sembrano tutte vertere verso la stessa direzione stilistica. E dopo i render delle scorse settimane, adesso abbiamo anche nuove foto dal vivo di quello che dovrebbe essere Meizu 17 Pro. Dico questo perché nell'immagine si palesa una quad camera, mentre il modello base dovrebbe avere un sensore in meno.

Nuove foto di Meizu 17 Pro, con quad camera in bella mostra

Avevamo avuto modo di vedere il davanti di Meizu 17, a cui aggiungiamo anche la back cover in tutto il suo minimalismo. Non si può certo dire che questo Meizu 17 Pro sia appariscente, specialmente in questa candida colorazione bianca. Questa tinta fa sorgere dubbi anche sui materiali, con una finitura che sembra più in plastica che in vetro. Può darsi che l'azienda abbia adottato una finitura non liscia, come accaduto con alcuni degli ultimi top di gamma OnePlus. Un report ha indicato il supporto alla ricarica wireless a 30W, perciò verrebbe da pensare che si tratti di vetro, ma non dimentichiamoci che anche il policarbonato permette questo tipo di ricarica.

La quad camera sarebbe quindi disposta in senso orizzontale, con uno dei quattro sensori circondato da un anello che funge da flash LED. Provando ad ipotizzare la configurazione, sicuramente ci sarà un grandangolare e forse un teleobiettivo ottico, oltre ad un quarto che potrebbe essere uno fra ToF, macro e per la profondità. Un'ulteriore analisi la possiamo fare ai frame, dove sulla destra si scorge il tasto Power, mentre sulla sinistra i due tasti separati per il volume. Questo rappresenta un'altra modifica rispetto al passato, con Meizu 16T che aveva entrambi i controlli sul lato destro.

Appuntamento, quindi, al mese di aprile, durante il quale dovremmo assistere alla presentazione di Meizu 17 e 17 Pro. Anche perché l'hype è tanto, come dimostra il feedback ricevuto dal sondaggio lanciato su Weibo.

