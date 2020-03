Meizu 17 “reinventa” il foro nel display e lo fa bene!

La compagnia cinese quest'anno festeggia il suo 17° compleanno, l'occasione perfetta per lanciare il suo nuovo flagship. Meizu 17 è uno degli smartphone più attesi dagli utenti cinesi e dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del mese di Aprile. Nelle scorse settimane hanno fatto capolino numerosi render, i quali offrono varie possibilità per il look del dispositivo. Tuttavia sembrano essere tutti concordi su un dettaglio: il dispositivo avrà un foro per la selfie camera ed ora uno scatto dal vivo ce ne offre un assaggio.

Meizu 17 compare dal vivo e mostra un nuovo modo per utilizzare il foro nel display

Le immagini in alto arrivano dai social cinesi e mostrerebbero il pannello frontale di Meizu 17. Come al solito in questi casi – non ci stancheremo mai di ripeterlo – si tratta di scatti da prendere con cautela e che potrebbero non corrispondere a verità. Comunque è interessante notare – oltre al già citato foro nel display – anche l'utilizzo dello stesso. Secondo le immagini Meizu 17 sfrutterà il foro come un indicatore dello stato di carica della batteria: intorno alla selfie camera troverà spazio un anello verde, il quale va progressivamente ad esaurirsi man mano che la batteria si scarica.

Nonostante le immagini ci mostrino un'icona verde è lecito immaginare che avvicinandosi a percentuali più basse i colori possano cambiare (con la solita accoppiata giallo e rosso). Per quanto riguarda le specifiche del display e della fotocamera, tutto tace. Al momento le uniche certezze riguardano il supporto al 5G e lo Snapdragon 865, ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane. In fondo… Aprile si avvicina!

