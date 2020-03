Il lancio del prossimo top di gamma della casa cinese si fa sempre più vicino: secondo i vari indizi rilasciati dalla stessa azienda, il debutto potrebbe avvenire in primavera e l'entusiasmo degli utenti in patria è palpabile. A riprova di ciò, un noto blogger attivo su Weibo ha pensato bene di indire un sondaggio per scoprire lo smartphone più atteso dagli appassionati cinesi e il risultato non lascia spazio a dubbi. Ebbene sì, Meizu 17 è il top di gamma più atteso dal pubblico cinese!

Meizu 17 conquista il pubblico cinese anche se non ha ancora una data di uscita (né un render ufficiale…)

Sicuramente la curiosità intorno al prossimo top di gamma di Meizu è ormai alle stelle, complice il numero assurdo di immagini render trapelate il rete negli ultimi mesi. Meizu 17 si è mostrato in tutte le salse (e questa dovete proprio vederla… pls) ma le varie indiscrezioni convergono su alcuni punti. A questo giro il flagship introdurrà un design “rinnovato”, con un ampio pannello caratterizzato da un foro minuscolo per la selfie camera.

Per la posizione del foro ci sono leak contrastanti, così come per la configurazione della fotocamera. Qui trovate una versione con un modulo circolare, mentre in alto un presunto confronto tra Meizu 17 ed il suo fratello maggiore Pro. Secondo questi render, il device dovrebbe conservare il suo iconico Flash circolare ed introdurre una Quad Camera solo a bordo del modello maggiorato (la versione “base” presenta una tripla camera).

Le cose cambiano leggermente con il render che trovate in copertina. Stavolta il Flash LED circolare sparisce per far posto da un modulo Dual dall'aspetto classico. Anche in questo caso siamo di fronte ad una tripla fotocamera, con un look che sembra mutuato dalla serie Samsung Galaxy S10.

