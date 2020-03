Dopo il modello Zero, Meizu 17 potrebbe essere il nuovo smartphone della casa cinese dotato del supporto alla ricarica wireless. La notizia arriva da una serie di indiscrezioni trapelate grazie ai media cinesi, i quali riportano vari (e presunti!) dettagli sulle specifiche del nuovo flagship. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo dovrebbe fare capolino nel corso del mese di Aprile, ma al momento manca ancora una data certa.

Meizu 17 con ricarica wireless da 30W, secondo un nuovo report

Secondo un report pubblicato nelle scorse ore, Meizu 17 assomiglierà molto ai render visti nei giorni scorsi (che vedete in alto e in copertina). Avremo un design tutto schermo, con un display flat circondato da cornici ottimizzate; il pannello sarà un'unità da 6.4/6.5 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+, rapporto in 19.5:9 e refresh rate a 90 Hz. Come da copione, nell'angolo in alto a destra troverà spazio il foro dedicato alla selfie camera. Quest'ultimo dovrebbe essere utilizzato anche come indicatore per la ricarica, un metodo originale mostrato da questa presunta foto.

A proposito di ricarica, il top di gamma dovrebbe fare affidamento sulla ricarica wireless da 30W e cablata da 30W. A muovere il tutto avremo il già confermato Snapdragon 865, con supporto al 5G e memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.0. Purtroppo al momento non ci sono dettagli sul comparto fotografico, né indiscrezioni sul prezzo di vendita.

Comunque un leaker di Weibo ha pubblicato in interessante scatto dedicato ad uno dei poster per il 17° compleanno del brand cinese. Secondo l'utente, quello in basso a destra sarebbe proprio un particolare di Meizu 17, l quale confermerebbe il design borderless su quattro lati (celando però la selfie camera, posizionata a destra).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.