Meizu 17 sarà lanciato insieme ad un caricabatterie GaN

Il nuovo Meizu 17 sta prendendo forma man mano che passano i giorni e si avvicina Aprile, il mese del debutto. Ma stavolta il focus si sposta dal top di gamma per passare ad un'altra novità in arrivo per la casa cinese: il suo primo caricabatterie GaN, avvistato in una presunta foto dal vivo.

Meizu 17 debutterà con un caricabatterie GaN: ecco la prima foto leaked

Il dispositivo è spuntato in una foto su Weibo – la vedete in copertina – e farebbe riferimento proprio ad un caricabatterie GaN a marchio Meizu. Per chi si fosse perso qualcosina nelle scorse settimane, un caricatore GaN è un prodotto dotato di una particolare tecnologia, molto diversa dalle solite soluzioni.

Si tratta infatti di un dispositivo che sfrutta come semiconduttore il nitruro di gallio (anziché il silicio), un cambiamento che garantisce una maggiore efficienza energetica, senza impattare sulle dimensioni. Quindi abbiamo un caricabatterie più potente, sicuro e compatto.

Per quanto riguarda il caricabatterie GaN della casa cinese, questo dovrebbe vedere la luce insieme a Meizu 17. La foto ci mostra parte del prodotto, il quale presenterebbe una porta USB-A ed una Type-C. Inoltre si vocifera di una potenza di 65W: ovviamente non è detto che il flagship arrivi con una ricarica rapida di tale portata. Basti pensare al caricatore GaN di Xiaomi, da 65W e adatto alla ricarica da 50W del Mi 10. La tecnologia GaN rappresenta un obiettivo allettante e sempre più brand ci punteranno e a quanto pare sembra che Meizu non si farà trovare impreparata!

