Meizu 17 arriverà ad Aprile, anche in 5G

Quest'anno si festeggia il 17° compleanno di Meizu. Proprio in occasione di questa festa, dunque, il brand ha deciso di voler produrre e commercializzare uno dei device più attesi in Cina: Meizu 17. Sembra che l'attesa, infatti, sia davvero quasi finita, nonostante questa pandemia di Coronavirus (Covid-19) possa far slittare leggermente in avanti la sua uscita sul mercato. Da quello che abbiamo potuto intuire, però, pare che l'azienda non sia intenzionata ad aspettare ancora.

Meizu festeggia il compleanno in grande!

Stando alle ultime informazioni riguardanti il nuovo flagship del brand cinese, Meizu 17 sta per arrivare sul mercato. Pochi giorni fa, infatti, abbiamo visto come tale dispositivo sia risultato essere uno dei più attesi in Cina, proprio per le sue caratteristiche da top di gamma. In occasione del 17° compleanno di Meizu, dunque, tale smartphone dovrebbe essere lanciato ad aprile e dotarsi anche della connettività 5G.

Non stupisce che tale prodotto possa fregiarsi di questa rete, però, dato che a bordo troveremo un SoC Snapdragon 865, con modem X55 integrato. Anche se da noi questo tipo di tecnologia è ancora poco diffusa, in territorio asiatico si sta espandendo a vista d'occhio, coinvolgendo un numero sempre più elevato di utenti.

