Meizu 16, Note 9, X8 e non solo a prezzi bomba e senza dazi: AliExpress colpisce ancora

Dopo aver dato un'occhiata alle promo dedicate a CHUWI e Tronsmart, è arrivato il momento di un'altra valanga di offerte per il compleanno di AliExpress e siamo certi che parecchi di voi apprezzeranno. Infatti sono disponibili in sconto Meizu 16, Note 9, X8, Note 8 ed altri, tutti disponibili senza dazi: insomma, un'occasione particolarmente ghiotta per gli appassionati del brand cinese!

Nuove offerte per il compleanno di AliExpress: Meizu 16, Note 9, X8 (e altri modelli) in sconto

In basso trovate una selezione di dispositivi del brand – compresi Meizu 16, Note 9 e X8 – tutti disponibili a prezzo scontato con Coupon. Cliccate sul nome del prodotto per accedere alla pagina di AliExpress dedicata mentre nelle indicazioni sottostanti sono presenti i vari dettagli sui codici sconto. In tutti i casi è presente all'appello la spedizione DHL con metodologia DDP senza dazi.

Siamo al capolinea della nostra selezione di prodotti super golosi presenti su AliExpress per festeggiare il decimo compleanno. Se volete ancora più offerte (anche di altri brand) allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato allo store. Qui sotto trovate il box dedicato al canale, dove potrete iscrivervi tramite l'apposito pulsante o consultare tutte le offerte attualmente disponibili in giornata (in continuo aggiornamento automatico).

