La mascherina di Xiaomi e la confezione da 100 filtri sono in offerta lampo

Siete in cerca di una soluzione economica e duratura? Magari da accompagnare con una confezione di filtri di ricambio? Allora la mascherina di Xiaomi YouPin – un prodotto che abbiamo già avuto modo di trattare in passato – fa al caso vostro grazie al sistema di filtraggio avanzato. Il prodotto torna in offerta lampo sullo store TomTop, con tanto di spedizione gratuita.

La mascherina Xiaomi è disponibile in offerta su TomTop

La mascherina di Xiaomi è uno dei prodotti più celebri del brand cinese e nasce come una soluzione anti-inquinamento, per permettere a chi vive in città di fare sport senza preoccuparsi di fastidiose controindicazioni. Il dispositivo presenta un sistema per il filtraggio fino al 97% di particelle, batteri e pollini. Insomma si tratta di una soluzione che ben si sposa con l'attuale situazione dato che si posiziona poco sotto le mascherine FFP2.

Il prodotto è in offerta lampo sullo store TomTop al prezzo di 6.46€ e con spedizione gratuita. Inoltre si tratta di una mascherina riutilizzabile: basterà cambiare i filtri all'interno. Per quanto riguarda questi ultimi, il pacco da 100 è in offerta sempre su TomTop a 9.74€. In basso trovate i link all'acquisto sia per la mascherina di Xiaomi YouPin che per la confezione da 100 filtri.

