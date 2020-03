Per gli utenti più attenti alla sicurezza il martello di emergenza per auto targato Baseus sarà un accessorio irrinunciabile, da tenere sempre a portata di mano nella vostra vettura. Meglio essere preparati a qualsiasi situazione di emergenza e se bastano solo 10€ il gioco vale di certo la candela.

Il martello di emergenza per auto Baseus è in sconto su Banggood a soli 10€

Il martello di emergenza per auto di Baseus è dotato di una punta in acciaio al tungsteno che – grazie ad un meccanismo a molla – è in grado di rompere un finestrino di vetro di un secondo, grazie ad una forza d'impatto di 6 Kg. Il prodotto presenta anche un pratico taglierino per le cinture di sicurezza nell'altra estremità, un dettaglio da non sottovalutare per i più attenti alla sicurezza.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.