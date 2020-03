La luce notturna LED di Baseus è la compagnia perfetta per i più piccoli | Coupon

Dopo il nuovo zaino da 20 L targato Xiaomi, ecco invece l'ennesima novità da YouPin: la luce notturna a LED di Baseus, la soluzione perfetta per illuminare delicatamente la stanza dei più piccoli (ma va bene anche per i più grandi, se amate le carinerie).

Luce notturna LED di Baseus è in sconto su Banggood, grazie a questo Coupon

La nuova luce notturna LED arriva direttamente da Xiaomi YouPin ed è a marchio Baseus. Si tratta di una soluzione ideale per i più piccoli, facile da usare e dal design accattivante. Realizzata in silicone morbido e ABS, la luce notturna presenta tre modalità di illuminazione: luce calda, ciclo RGB oppure è possibile “stoppare” il dispositivo sul colore preferito. L'autonomia è affidata ad una batteria da 1.100 mAh, che garantisca una durata ci circa 15 ore.

In basso trovate il link all'acquisto su Banggood (con spedizione gratuita), insieme al Coupon da utilizzare per ottenere lo sconto.

