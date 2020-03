A partire dalla metà di Febbraio la casa cinese ha cominciato a stuzzicare gli appassionati di smartphone da gaming a proposito di una soluzione targata Lenovo Legion. Il brand, da sempre dedito a prodotti per i videogiocatori, avrebbe in programma un dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 865. Ed ora il direttore generale di Lenovo China è sceso in campo in prima persona per rivelare che lo smartphone avrà dalla sua un sistema di raffreddamento a dir poco… “dirompente”!

Lenovo Legion con un sistema di raffreddamento “dirompente”: che cosa ci aspetta dal nuovo smartphone da gaming?

“Dirompente”, questa la parola utilizzata da Chen Jin su Weibo. Secondo il dirigente della compagnia cinese, una cosa è aggiornare e l'altra è innovare. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che si concentrerà lo smartphone da gaming a marchio Lenovo Legion. Tuttavia, nonostante le belle parole, il dirigente non ha spiegato assolutamente nulla delle novità in arrivo. Il tutto si limita ad un immagine teaser dedicata al sistema di raffreddamento, ma Chen non è andato oltre.

Ovviamente il riferimento del suo post su Weibo è tutto verso i competitor: in questi giorni ha debuttato il nuovo Black Shark 3 Pro e Red Magic 5G è ormai dietro l'angolo. Comunque è innegabile che Lenovo stia un tantino esagerando con l'alone di mistero interno al suo smartphone da gaming Lenovo Legion.

In precedenza, l'azienda ha confermato che il suo dispositivo sarà il più potente su Antutu, ma senza accompagnare il tutto con dei benchmark. Ad aggiungere ancora più “mistero” ci pensa il teaser dedicato alla ricarica rapida… sarà una soluzione da 55W o superiore? E in questo secondo caso… fino a quanto si spingerà? Tutte domande che non hanno ancora trovato una risposta ufficiale: dita incrociate e speriamo che la casa cinese si decida a dare qualche certezza al più presto!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.