Lenovo Legion sarà un gaming phone con tutti i crismi

Iniziamo ad avere un quadro piuttosto completo di Lenovo Legion, la new-entry che sta per fare il suo ingresso nel panorama degli smartphone da gaming. Un prodotto che si prospetta sarà piuttosto completo, come mostrato nella valigetta da gamer completa di tutto. Finora ne abbiamo parlato in veste ufficiale, con teaser rilasciati da Lenovo riguardanti chipset, prestazioni, ricarica e raffreddamento. Non è mancato nemmeno un dissing a Red Magic, dopo il lancio dell'ultimo Red Magic 5G. Ma oggi sono le immagini a parlarci del telefono, accompagnate da alcune di quelle che saranno le sue specifiche. Questi render ci sono forniti direttamente dal CNIPA, ente cinese incaricato dell'acquisizione dei brevetti tecnologici.

Lenovo Legion: preparatevi ad uno smartphone a dir poco particolare

Nel suo database compare adesso anche Lenovo Legion, con immagini che evidenziano una cover squisitamente da gamer, nel bene e nel male. Forme geometriche si incastrano con una sorta di “Y” purpurea al centro, che riprende il logo Legion dell'azienda, in due colorazioni Rosso e Nero/Grigio. Stando a questi render, in entrambi i casi si avrebbe una back cover trasparente, per dare modo all'utente di dare uno sguardo alla componentistica (o ad una sua rappresentazione estetica).

Analizzando i frame laterali, su quello destro vediamo tasto Power, bilancere del volume, slot SIM e soprattutto i tasti touch da usare in fase gaming. C'è anche uno slider che potrebbe servire per attivare una modalità Gaming con cui accelerare l'hardware ed accedere ad un possibile suite dedicata. Sul frame sinistro, invece, c'è una seconda porta USB Type-C, oltre a quella in basso, utile per mettere il telefono in carica senza avere ingombri fra le mani. Inoltre, non è da escludere che ci siano accessori esterni da collegare proprio a questa porta secondaria.

Ci sono anche altri render che ci mostrano Lenovo Legion più nel dettaglio, specialmente dal davanti. Il display sarà quindi senza notch o tacche, bensì con una cornice superiore che ospita selfie camera ma soprattutto la capsula auricolare che dovrebbe includere uno dei due speaker stereo.

Parlando di specifiche, il retro di Lenovo Legion mostra alcune delle specifiche principali del telefono, anche se c'è un “ma”. Infatti, è possibile vedere la scritta “855 Qualcomm”, riferita allo Snapdragon 855, tuttavia è stato confermato che a muoverlo ci sarà lo Snapdragon 865. Probabile che queste immagini facciano riferimento ad una versione 2019 del telefono, mentre la dicitura “Cool” indica la presenza di un sistema di raffreddamento che dovrebbe includere anche una ventolina.

Vediamo anche l'indicazione della batteria, in questo caso un'unità da 5050 mAh in grado di sfruttare la ricarica rapida a 55W. Per finire, sul retro è anche possibile scorgere una tripla fotocamera, quasi sicuramente comprensiva di un grandangolare ed un sensore per la profondità.

