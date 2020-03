Lenovo Legion avrà un’edizione completa di tutto, da vero gamer

Fino ad oggi pochi produttori hanno immerso i piedi nella “controversa” categoria degli smartphone da gaming. Dopo ASUS, Xiaomi, Nubia e (con meno fortuna) Razer, anche Lenovo si appresta a fare altrettanto. Lo farà con Lenovo Legion, del quale abbiamo già visto vari teaser nel corso dei giorni passati, con tanto di frecciatine alle rivali. Una nuova immagine ce ne fa scoprire le fattezze, almeno in parte, assieme a tanti accessori che verranno lanciati assieme.

Questa valigetta contiene tutto il necessario per Lenovo Legion

Vediamo una valigetta tematizzata, fatta comparire in rete, dentro la quale è contenuto Lenovo Legion. Dello smartphone non abbiamo mai visto immagini, tanto meno ufficiose come in questo caso. Alla sinistra vediamo quella che dovrebbe essere la parte frontale del telefono, con un display AMOLED con sensore ID integrato. Al centro, invece, c'è un frame protettivo in alto, mentre in basso quello che sembrerebbe essere un case ulteriore. Un'ipotesi remota è che quest'ultimo sia invece il retro del telefono: non è chiaro cosa siano i due fori al centro, una dual camera o dei pin magnetici?

Proseguendo, alla destra sono ben più palesi i due gamepad per giocare al meglio con Lenovo Legion. Nel mezzo ad essi, infine, ci sono quelle che appaiono essere delle cuffie true wireless per ascoltare l'audio propagato senza ingombri.

