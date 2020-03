LEMFO LT04: la smartband futuristica con cuffie TWS è in sconto con Coupon

LEMFO LT04 è la smartband futuristica che unisce la praticità dei wearable (con tutte le funzionalità del caso) anche un paio di cuffie TWS… integrate direttamente all'interno del corpo del dispositivo. Una soluzione utile per avere la propria musica preferita sempre a portata di mano.

Due prodotti in uno con LEMFO LT04: smartband e cuffie TWS in offerta con Coupon

La smartband LEMFO LT04 è la soluzione perfetta per chi cerca un pacchetto completo dedicato al fitness, senza spendere una fortuna. Il dispositivo ospita al suo interno un paio di cuffie TWS con Bluetooth 5.0, ognuna dotata di una batteria da 35 mAh (la smartband ospita invece un'unità da 160 mAh e funge da case di ricarica). Le cuffie presentano un design in-ear e sono dotate della funzionalità Smart Noise Canceling. Inoltre potranno essere utilizzate per rispondere alle chiamate ed i controlli touch semplificano in tutto.

Per quanto riguarda la smartband, ovviamente non mancano le solite feature per gli appassionati di fitness: presente all'appello il contapassi, il monitoraggio del battito cardiaco, della pressione sanguigna e dei livelli di ossigeno nel sangue. Immancabili le varie modalità sportive, in modo da registrare al meglio i dati relativi all'attività fisica.

Grazie alla funzione Remote Camera potrete controllare la fotocamera dello smartphone ed effettuare scatti con un semplice click, direttamente da LEMFO LT04. Infine abbiamo il supporto per le notifiche (per messaggi e chiamate) tramite la smarband. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare.

