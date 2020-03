Il lavavetri di Xiaomi YouPin è il compagno indispensabile che non ti aspetti | Coupon

La parola d'ordina è pulizia profonda, ma se fosse anche rapida? Allora il lavavetri di Xiaomi YouPin arriva su Banggood in sconto con Coupon e spedizione dall'Europa, una manna dal cielo per velocizzare le faccende di casa, senza tralasciare nulla (ma proprio nulla!).

Il lavavetri di Xiaomi YouPin è in sconto con Coupon e spedizione da Europa

Il lavavetri elettrico Lofans arriva direttamente da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Il dispositivo presenta un serbatoio in grado di contenere fino a 120 ml d'acqua, una potenza da 1500 PA ed un raschietto in silicone. Ciliegina sulla torta, si tratta di un prodotto con spedizione gratis direttamente dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto: non dimenticate di usare il Coupon dedicato per beneficiare dello sconto!

