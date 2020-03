Kirin 820 5G ufficiale: il 5G è sempre più democratico

Si è appena conclusa la presentazione di Honor 30S 5G, uno smartphone che annovera fra le sue novità cardine l'inclusione dello Kirin 820 5G. L'arrivo del nuovo chipset era nell'aria, come confermato dai teaser che hanno accompagnato la settimana antecedente al lancio del nuovo 30S. Prima di snocciolarvi numeri e dati tecnici, vi basti sapere che è il primo SoC mid-range in grado di offrire connettività 5G. Questo apre le porte alle reti di nuova generazione anche sui modelli meno costosi, non rendendo più il 5G esclusivo delle fasce più abbienti.

Kirin 820 5G è il nuovo chipset che debutta assieme a Honor 30S 5G

Il Kirin 820 è realizzato con processo produttivo a 7 nm, proprio come gli ultimi SoC del segmento premium, Kirin 990 compreso. Al suo interno è inserita una CPU octa-core così formata: 1 x 2.36 GHz Cortex-A76 + 3 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.84 GHz Cortex-A55. L'altra componente è la GPU, in questo caso la ARM Mali-G57 MP6 a sei core, la cui frequenza di clock non è ancora stata menzionata. Sempre rimanendo in ambito gaming, il chipset arriva con una nuova funzionalità chiamata Kirin Gaming+ 2.0, di cui, però, non sappiamo ancora i dettagli.

Più in generale, il Kirin 820 porterà un miglioramento delle performance del 27%, con un +38% lato GPU ed un +73% lato NPU. Al suo interno c'è anche un grosso core dedicato proprio alla NPU, in modo da fornire la giusta dose di potenza al segmento dedito alla gestione dell'intelligenza artificiale. In ambito più puramente fotografico, c'è il Kirin ISP 5.0 ad occuparsi dell'elaborazione degli scatti effettuati con il telefono, lo stesso del succitato Kirin 990. Oltre a consumare il 15% in meno, ha una riduzione del rumore migliorata del 30%, con supporto alla riduzione BM3D SLR.

Tornando a parlare di connettività, il Kirin 820 ha un modem 5G con supporto Dual-Mode SA+NSA, con bande n1/n3/n41/n78/n79. A proposito di chipset, lo sapete che la divisione proprietaria di Huawei potrebbe presto avere vita difficile a causa degli USA?

