iQOO Neo 3 è dietro l’angolo: arriva la conferma, con le prime specifiche

Verso fine Febbraio ha fatto capolino il nuovo iQOO 3 (qui trovate tutto quello che c'è da sapere), top di gamma che si slega dalla nomea di smartphone da gaming per presentarsi come un vero e proprio flagship di tutto rispetto, con nulla da invidiare ai rivali. Nonostante le indiscrezioni parlassero di due modelli, il dispositivo è stato presentato da solo… ma questo non significa che non ci sia un iQOO Neo 3 in dirittura d'arrivo!

iQOO Neo 3 confermato ufficialmente: ecco che cosa cambierà

A quanto pare i leak ci avevano visto giusto, seppur con un leggero scarto temporale. Tramite i social cinesi, l'azienda ha confermato la presenza di iQOO Neo 3, versione che promette alcune migliorie. Infatti, secondo quanto riportato dalla stessa compagnia, avremo ancora una volta tra le mani un dispositivo mosso dallo Snapdragon 865. Si punta sulla potenza quindi, ma anche su altro: il device avrà dalla sua un display con un refresh rate maggiorato.

Ricordiamo che iQOO 3 è stato lanciato con un pannello canonico, a 60 Hz. Nulla di eccessivamente malvagia, ma di certo ha stonato leggermente visto il comparto tecnico da paura (ricordiamo, è stato il primo flagship con memorie UFS 3.1). Per quanto riguarda il debutto del nuovo modello Neo, il post afferma che sarà lanciato tra XX giorni… un messaggio abbastanza chiaro – scherzi a parte – che potrebbe fare riferimento agli ultimissimi momenti di Marzo ed i primi di Aprile. Ovviamente restiamo in attesa di una conferma ufficiale sulla data (e di qualche gustosa anticipazione su design e caratteristiche).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.