Nel mese di Febbraio iQOO ha compiuto un anno e per festeggiare l'evento (in leggero ritardo per ovvie motivazioni) ha lanciato un concorso dedicato agli appassionati cinesi, invitandoli ad immaginare il futuro e realizzare un Concept Phone per il brand di Vivo.

Immagina il futuro con iQOO: in palio un montepremi di 100.000 yuan

Il termine ultimo per inviare il proprio lavoro è il 14 Aprile mentre i vincitori saranno annunciati il 22 dello stesso mese. Partecipare è “semplice” (almeno sulla carta): basterà inviare una o più immagini dedicate ad un Concept Phone a marchio iQOO. Sono accettati schizzi, modelli, render, immagini tridimensionali e così via, il limite è solo l'immaginazione. Una giuria sceglierà i lavori migliori i quali saranno premiati con somme in denaro e dispositivi del brand.

Il primo classificato riceverà la bellezza di 60.000 yuan (circa 7.700€ al cambio); verranno selezionati altri tre lavori, con un premio di 10.000 yuan (circa 1.200€) ciascuno ed altri cinque con un premio di 2.000 yuan (circa 250€) a testa.

Lo scopo del contest è chiaramente quello di raccogliere idee, incentivando gli appassionati a scendere in campo in prima persona. Voi avete qualche idea per lo smartphone del futuro di iQOO?

