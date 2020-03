Hub USB 3.0 a 10 porte e scatola portacavi ORICO in sconto con Coupon su Amazon

Siete in cerca di una scatola portacavi per mettere in ordine la vostra scrivania o di un mini Hub USB 3.0? Allora ORICO ha la soluzione perfetta per voi, grazie a questi due prodotti in sconto con Coupon su Amazon!

ORICO Hub USB 3.0 e scatola portacavi in offerta grazie a questi Coupon Amazon

Il mini Hub UBS 3.0 di ORICO è realizzato in alluminio e presenta la bellezza di 10 porte. In questo modo potrete ricaricare o alimentare tutti i vostri dispositivi contemporaneamente e in modo ordinato. Il prodotto è disponibile all'acquisto su Amazon (tramite il box in basso) e grazie al Coupon DKTTUUGF il prezzo scenderà a 47.99€ (invece di 58€). Vi segnaliamo che il codice potrà essere utilizzato fino al 31 Marzo.

Per quanto riguarda la scatola portacavi ORICO – perfetta per tenere in ordine la scrivania e far sparire un po' di tentazioni per i più piccoli – bisognerà utilizzare il Coupon N7VB8TNY (valido fino al 19 Marzo). In questo caso il prezzo passerà da 34.99€ a 27.99€.

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.