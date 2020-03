L’hub USB 3.0 Baseus è in offerta lampo con il 30% di sconto

La nostra settimana delle offerte di GearBest si conclude oggi con l'Hub USB 3.0 Baseus, una soluzione pratica e dedicata a chi è in cerca di un prodotto premium disponibile a prezzo scontato (ma solo per un periodo limitato di tempo!). E prima di procedere vi ricordiamo che sono attive le offerte per il sesto compleanno dello store cinese: date un'occhiata per non perdere nessuna occasione!

Hub USB 3.0 Baseus in offerta su GearBest, con tanto di spedizione gratis

L'Hub USB 3.0 Baseus si presenta come un prodotto di qualità realizzato con un corpo in lega di alluminio ed inserti in ABS. Il dispositivo ospita tre porte USB 3.0, un ingresso LAN, uno HDMI ed una porta PD. In ingresso troviamo invece un connettore USB Type-C. In basso trovate la pagina del prodotto, dove troverete l'Hub USB di Baseus in offerta lampo con spedizione gratuita.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.