Huawei Weather si rinnova, portando con sé tante novità | Download

Da sempre Huawei è attenta ai propri clienti, sotto vari punti di vista. Nonostante in questi mesi la situazione con gli Stati Uniti non sia migliorata, a causa del ban, la società cinese ha saputo comunque rimboccarsi le maniche. Oltre all'uscita di nuovi prodotti, infatti, ha seguito anche gli aggiornamenti dei propri smartphone, pure quelli più datati. Se questo non bastasse, poi, ha cercato di proporre anche vai update delle app più utilizzate nell'alveo del proprio ecosistema. Da qui, dunque, nasce l'esigenza di rinnovare Huawei Weather, l'applicazione per il meteo.

Huawei Weather mostra previsioni meteo fino a 7 giorni

Sembra che in queste ultime ore Huawei Weather abbia ricevuto un nuovo aggiornamento. Oltre a tutte le funzioni già esistenti, dunque, arrivano anche alcune novità. Da quello che abbiamo potuto vedere, infatti, sarà possibile anche modificare il tema del widget meteo da applicare sulla schermata principale. Nel caso in cui ci si sposti di luogo, poi, verrà immediatamente annotata la nuova posizione, con le relative previsioni per quella zona. Come sempre, poi, saranno garantite le previsioni orarie, fino a 7 giorni. Non mancheranno, inoltre, tutta una serie di valori molto particolari come l'umidità, la qualità dell'aria e tanto altro.

Nel caso in cui foste interessati a provare tale app, potete cliccare sui link qui in basso.

Huawei Weather APK (EMUI 10) – Download

Huawei Weather APK (EMUI 9) – Download

