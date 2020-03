Al fianco dei nuovi P40, P40 Pro e P40 Pro+ non sono mancati nuovi accessori. In primis Huawei Watch GT 2e, la nuova declinazione di smartwatch che si affianca al modello principale. Rispetto a GT 2 abbiamo un look rinnovato e sportivo, dotato di un display touch AMOLED da 1.39″ con risoluzione Retina, con quadrante rotondo in acciaio inossidabile e cinturino integrato.

LEGGI ANCHE:

Huawei Celia è il nuovo assistente vocale che sostituirà Assistant

Huawei Watch GT 2e ufficiale: tutto quello che devi sapere

Il target principale di Huawei Watch GT 2e, come dimostrano le 100 modalità di allenamento che si hanno a disposizione. Si parte dagli sport più tradizionali, come corsa, alpinismo, ciclismo e nuoto, fino a quelli più di moda al giorno d'oggi: street dance, parkour, arrampicata, yoga e così via. Il monitoraggio delle sessioni di allenamento raccoglie più di 190 dati diversi, potendo avere una panoramica quanto più ampia possibile.

Presente la modalità di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2, così come i battiti cardiaci ed il sonno del suo possessori, oltre a misurare calorie, progressi, tempi di recupero e molto altro. I sensori sono guidati dal Kirin A1, chipset proprietario che consente di avere anche un'ottima autonomia. Si parla fino ad un massimo di due settimane di utilizzo, grazie alla batteria integrata.

Prezzo e disponibilità

Disponibile in 4 colorazioni, Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White, Huawei Watch GT 2e sarà venduto ad un prezzo di listino di 199€. Ci saranno anche due nuove colorazioni per Watch GT 2 da 42 mm, Frosty White e Chestnut Red.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.