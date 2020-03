Huawei Watch GT 2e: nuovo smartwatch in arrivo con P40

Huawei ci ha abituati al lancio di più prodotti durante i due keynote annuali di riferimento. Dopo quello di Mate 30, fra pochi giorni si terrà la conferenza online di lancio per la serie Huawei P40. Un trio di smartphone che sarà accompagnato anche da Huawei Watch GT 2e, nuovo modello di smartwatch di cui oggi scopriamo l'esistenza. Grazie alle prime immagini render possiamo capire come sarà fatto l'indossabile di nuova generazione, una variante non rivoluzionaria ma che rivede alcuni aspetti del modello di punta attuale.

Huawei Watch GT 2e è in arrivo con Huawei P40: prime immagini render

Come dimostrano le immagini pubblicate in rete, Huawei Watch GT 2e sarà lanciato in commercio in 3 colorazioni, ovvero Graphite Black, Volcano Red e Mint Green. Lo smartwatch integrerà un display AMOLED da 1.39″ con risoluzione di 454 x 454 pixel, con un diametro da 46 mm, dimensioni di 53 x 10.8 x 46.8 mm ed un peso di 25 g. Al suo interno non avrà il Kirin A1, bensì l'HiSilicon Hi1132, un SoC con CPU ARM Cortex-M3 che si pone come obiettivo un'autonomia di circa 14 giorni.

Non cambia la batteria, sempre un'unità da 455 mAh, ricaricabile in circa 1.5 ore tramite i PIN magnetici posti sul retro della scocca. Sempre qua troviamo il sensore per il calcolo dei battiti cardiaci. Le altre specifiche includono 4 GB di memoria interna, così come il supporto alla connettività Bluetooth 5.1 per l'abbinamento con gli smartphone. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, si vocifera che Huawei Watch GT 2e possa debuttare ad un costo di circa 199€.

